Тайбэй, , 08:51 — REGNUM

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо примет участие в «Форуме свободы (Oslo Freedom Forum)», сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей некоммерческой организации Human Rights Foundation.

Согласно опубликованным данным, «Форум свободы» пройдет на Тайване в городе Тайбэй 13 сентября.

Известно, что бывший зампосла КНДР в Великобритании принимал участие в форуме, проходившем в мае текущего года в Осло (Норвегия). На прошедшем форуме Тхэ Ён Хо рассказал о своих мотивах и причинах побега из страны, а также о том, что северокорейский режим нарушает права человека.

По предварительным данным, беженка из КНДР, правозащитница и журналистка Пак Ён Ми так же примет участие в форуме и поделится своими мыслями, относительно прав человека в КНДР.