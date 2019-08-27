Тайбэй, 27 августа 2019, 08:51 — REGNUM
Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо примет участие в «Форуме свободы (Oslo Freedom Forum)», сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей некоммерческой организации Human Rights Foundation.
Согласно опубликованным данным, «Форум свободы» пройдет на Тайване в городе Тайбэй 13 сентября.
Известно, что бывший зампосла КНДР в Великобритании принимал участие в форуме, проходившем в мае текущего года в Осло (Норвегия). На прошедшем форуме Тхэ Ён Хо рассказал о своих мотивах и причинах побега из страны, а также о том, что северокорейский режим нарушает права человека.
По предварительным данным, беженка из КНДР, правозащитница и журналистка Пак Ён Ми так же примет участие в форуме и поделится своими мыслями, относительно прав человека в КНДР.