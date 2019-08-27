Москва, , 08:48 — REGNUM

Вторая энергетическая проектная смена «Россетей» завершилась во Всероссийском детском центре «Орлёнок», сообщила пресс-служба компании.

На финальном этапе смены школьники представили свои проекты, над которыми работали в течение всего периода обучения. Лучшими проектами специалисты признали «Мультиагентный агрегатор управления спросом для разгрузки сетей», «Гравитационный накопитель электроэнергии», «Опорно-балансирующий регулятор частоты и мощности для децентрализованного управления микрогридом», «AC/DC-микрогрид лагеря «Звездный».

В компании отметили, что победители профильной смены в «Орлёнке» будут представлены в полуфинале Всероссийского конкурса по поиску и отбору инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв», организованного «Россетями» совместно с фондом «Сколково».

Участниками энергетической смены в «Орлёнке» в этом году стали 108 школьников в возрасте 15−17 лет со всей России, показавшие лучшие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников компании «Россети» и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее».

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