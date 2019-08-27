Москва, , 08:43 — REGNUM

Состояние покалеченной девочки из Ингушетии, находящейся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, удовлетворительное. Малышка идет на поправку, раны затягиваются, но ей потребуется еще несколько пластических операций. Об этом сообщил глава клиники Леонид Рошаль.

По его словам, ребенок очень активный, у него хороший аппетит.

«Сегодня рана на предплечье заживает, но еще предстоит провести различные пластические операции», — цитирует Рошаля ТК Звезда.

Напомним, семилетнюю девочку из Ингушетии доставили в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии 4 июля. Как сообщало ИА REGNUM, ребенку была проведена срочная операция, так как девочке угрожала ампутация левой руки, после чего ее переправили в Москву на лечение в НИИ неотложной детской хирургии. Под наблюдением врачей девочка провела несколько недель, после чего ей провели операцию по ампутации части правой руки.

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Тяжелые травмы ребенок получил в семье родной тети, где он воспитывался после развода родителей. Женщина в настоящее время арестована, ей предъявили обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетней.

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