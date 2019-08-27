Москва, , 08:39 — REGNUM

На портале госууслуг mos.ru появился новый сервис для учителей. Учителя школ Москвы смогут задавать часть домашней работы в электронном виде, используя «Яндекс.Учебник», сообщается на портале мэра столицы.

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Новый сервис содержит готовые задания по русскому языку и математике для учеников начальной школы. Домашние работы будут проверяться автоматически. Таким образом, образуется мгновенная связь учителя и ученика.

Новый сервис поможет объединить возможности цифрового инструмента и «Московской электронной школы» (МЭШ).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на портале госуслуг Москвы появилась новая услуга. Родители могут онлайн подать заявление на предоставление льготного питания в школе

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