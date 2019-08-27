Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM

С 1 сентября 2019 года каждому классному руководителю в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга за счёт бюджета города будет установлен повышающий коэффициент к зарплате в размере 5000 рублей в месяц. Об этом на городском педсовете сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Кроме того, с 1 сентября во всех учреждениях заработают службы психолого-педагогического сопровождения. Соответствующие ставки в штатном расписании школ, лицеев и гимназий будут установлены из расчета один психолог на каждые 300 детей.

Наконец, по словам Беглова, в школах Петербурга планируется внедрять автоматизированные системы формирования отчетов, что освободит учителям время на работу с учениками.

Не останется без внимания властей и система профессионального образования, когда-то она была гордостью промышленного Ленинграда.

«С сентября в училищах и техникумах Петербурга заработают 35 новых мастерских. Они будут оснащены современным оборудованием по таким приоритетным направлениям, как промышленная механика и монтаж, цифровой модельер, инженерный дизайн и другие», — сказал Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге до конца года откроется 11 новых школ