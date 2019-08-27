Москва, , 08:29 — REGNUM

При трудоустройстве соискатели в России получат возможность заработать ещё один плюс к своим качествам, которые влияют на решение работодателя принять или не принять нового сотрудника. Речь идёт об опыте волонтёрской деятельности, которую будут учитывать при размещении резюме на портале «Работе в России».

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Как уточнили в Роструде, новую функцию для пользователей портала введут в 2020 году. При размещении резюме можно будет указать свой добровольческий опыт, и на нём появится соответствующая отметка.

«Опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — пояснил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит «Российская газета».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе волонтёрских организаций, уравняв понятия «волонтёрство» и «добровольчество». Тот же год был объявлен в Российской Федерации Годом добровольца (волонтёра). Добавим, что за год количество волонтёров в России выросло более чем в два раза — с 7 млн до свыше 14 млн человек.

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