Москва, , 08:29 — REGNUM

В Москве 27 августа ожидается похолодание и возвращение в климатическое русло конца августа, сообщили в центре «Фобос».

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Волго-Вятским регионом», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что это означает хмурое небо, короткие дожди и свежий северный ветер. Произойдёт снижение температуры и её возвращение в климатическое русло конца августа. После обеда погода будет постепенно улучшаться.

Температура воздуха днём в Москве составит от 19 до 21 градуса, по Московской области от 17 до 22 градусов. Порывы ветра могут достигать 10 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ожидается похолодание и заморозки