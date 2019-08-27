Куньмин, Китай, , 08:16 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала подозреваемого в торговле наркотиками, у которого при себе находилось 15,89 кг жидкого метамфетамина, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

После получения наводки, полиция уезда Цзясну раскрыла случай контрабанды и задержала 10 августа подозреваемого по фамилии Янь. Дальнейшее расследование показало, что Янь заполнил четыре бочки жидким метамфетамином для перевозки на продажу в другое место.

Жидкий метамфетамин является новой формой перевозки метамфетамина, и на внешний вид он ничем не отличается от воды. Он жидкий, бесцветный и безвкусный, что существенно затрудняет его обнаружение при смешивании с водой или другими жидкостями. Подозреваемый был арестован, расследование продолжится.

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