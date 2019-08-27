Москва, , 08:13 — REGNUM

Портал «Узнай Москву» пополнился туристическим маршрутом по любимым местам художественного руководителя театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгения Каменьковича. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Продолжительность маршрута составляет 2 часа 40 минут. В нём шесть пунктов, с каждым из которых связаны важные для режиссёра события. Прогулка начинается от станции метро «Спортивная», следует в Новодевичий монастырь, к стадиону «Лужники» и Театру на Таганке.

«До сих пор он мне кажется чем-то недостижимым. Это, наверное, был единственный в мире драматический театр с дирижером», — рассказал Каменькович.