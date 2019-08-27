Кемерово, , 08:08 — REGNUM

В кузбасские больницы с жалобами на присасывание клещей с начала сезона активности обратились 29 186 человек, из них 6 032 — дети и подростки до 17 лет. Такие цифры ИА REGNUM привели в региональном Роспотребнадзоре.

Только за последнюю неделю в медучреждения обратились 204 человека, в том числе детей — 46.

С начала эпидемического сезона в Кузбассе были зарегистрированы 84 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 211 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее с жалобами на присасывание клещей в больницы Кемеровской области обратились 28 992 человека, из которых 5 986 были дети и подростки до 17 лет.

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