Кемерово, 27 августа 2019, 08:08 — REGNUM
В кузбасские больницы с жалобами на присасывание клещей с начала сезона активности обратились 29 186 человек, из них 6 032 — дети и подростки до 17 лет. Такие цифры ИА REGNUM привели в региональном Роспотребнадзоре.
Только за последнюю неделю в медучреждения обратились 204 человека, в том числе детей — 46.
С начала эпидемического сезона в Кузбассе были зарегистрированы 84 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 211 случаев иксодового клещевого боррелиоза.
Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее с жалобами на присасывание клещей в больницы Кемеровской области обратились 28 992 человека, из которых 5 986 были дети и подростки до 17 лет.
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