Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM

В Екатеринбурге задержана тюменская адвокат Роза Д., находившаяся в международном розыске. Об этом сообщает «Новый день».

Д. обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По информации агентства, она взяла со своей клиентки, жены тобольского бизнесмена Игоря Б., более 20 млн рублей. Деньги были нужны якобы на взятки прокурору Тюменской области, главе регионального управления ФСБ, а также председателю областного суда.

Нужные суммы были переданы Белкиной, но Игорь Б. которого обвиняли в покушении на убийство, осудили и приговорили к лишению свободы. После этого жена предпринимателя добилась возбуждение уголовного дела по факту мошенничества.

Д. уже этапирована в СИЗО Тюмени.

Напомним, 12 августа 2019 в Екатеринбурге осудили адвоката за мошенничество. Он вымогал деньги со своих клиентов на взятку наркополицейским.

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