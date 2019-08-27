Самара, , 08:09 — REGNUM

Сквер у собора «Кирилла и Мефодия» в Самаре благоустроили раньше срока на 2,5 месяца, 26 августа сообщает пресс-служба администрации Самары.

Сначала с территории сквера было вывезено более 3 тыс кубометров мусора. Вместо аварийных и сухостойных деревьев были посажены новые.

«Взамен сухостоя высажено более 150 новых деревьев и кустарников», — отметил представитель подрядной организации ООО «Вектор 21» Вячеслав Плеханов.

В сквере обустроили входные группы, положили 5 тыс кв. метров плитки, застелили газоны травой, оборудовав их автополивом.

Новым трендом в благоустройстве севера стали эко-дорожки. На них плитка чередуется с травяным покрытием. По словам чиновников, это новинка для города, поскольку такого покрытия еще в Самаре не было.

В сквере установили новые лавочки и смонтировали новое освещение.

«Также на территории установили многофункциональную детскую площадку из экологически чистых материалов с антитравматическим покрытием, толщина которого составляет 12 см, так что гулять здесь безопасно даже малышам», — сообщили чиновники.

Напомним, что благоустройство сквера проведено в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».