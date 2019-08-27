Пермь, 27 августа 2019, 08:03 — REGNUM
В Перми в преддверии международного марафона откроется школа болельщика. Мастер-классы по изготовлению креативных плакатов и лекция пройдут 30 августа, 4 и 6 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.
Помимо плакатов на мастер-классах можно создать головные уборы, маски и другие атрибуты болельщика. Школа болельщика развернется на эспланаде.
4 сентября в сказариуме «Лето Парка» состоится интерактивная лекция «Мы болеем, ты бежишь». Специалисты расскажут о мировых практиках, а также дадут рекомендации — как создать дружную команду болельщиков, создать особенную речовку.
Поддерживать марафонцев можно 8 сентября в организованных фан-зонах. Их создадут на протяжении всего маршрута марафона.
Напомним, 8 сентября в Перми пройдет международный марафон. На данный момент зарегистрировано более 8 тыс. человек. Ожидается 10 тысяч участников.
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