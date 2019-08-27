Пермь, , 08:03 — REGNUM

В Перми в преддверии международного марафона откроется школа болельщика. Мастер-классы по изготовлению креативных плакатов и лекция пройдут 30 августа, 4 и 6 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Помимо плакатов на мастер-классах можно создать головные уборы, маски и другие атрибуты болельщика. Школа болельщика развернется на эспланаде.

4 сентября в сказариуме «Лето Парка» состоится интерактивная лекция «Мы болеем, ты бежишь». Специалисты расскажут о мировых практиках, а также дадут рекомендации — как создать дружную команду болельщиков, создать особенную речовку.

Поддерживать марафонцев можно 8 сентября в организованных фан-зонах. Их создадут на протяжении всего маршрута марафона.

Напомним, 8 сентября в Перми пройдет международный марафон. На данный момент зарегистрировано более 8 тыс. человек. Ожидается 10 тысяч участников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми силач попытается сдвинуть с места автопоезд