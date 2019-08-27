Москва, , 07:59 — REGNUM

Сахарный диабет диагностирован в России у 4,8 млн человек по итогам 2018 года. Численность таких пациентов, по данным Минздрава, выросла на 23% за пять лет, сообщает 27 августа RT.

Пятью годами ранее пациентов с диабетом насчитывалось 3,9 млн человек. Больше всего таких больных — 4,8 тыс. случаев на 100 тыс. человек — в Псковской области. Уровень заболеваемости также высок в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).

Сахарный диабет является хроническим заболеванием, связанным с нарушением усвоения глюкозы и недостаточной выработкой гормона инсулина. Рост заболеваемости эндокринологи связывают во многом с образом жизни людей — перееданием, недостаточной физической активностью и нежеланием «что-то менять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав опроверг публикации о нехватке в стране инсулина. Объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, с закупками проблем нет, заявили в ведомстве.

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