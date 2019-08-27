село Чёрный Отрог, , 08:30 — REGNUM

В Оренбургской области местный житель утверждает, что он и его брат Валерий стали жертвами пыток со стороны полицейских. С помощью электрошокера у молодых людей выбивали показания в преступлении, которого, по признанию братьев, они не совершали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комитета против пыток.

Роман обратился за помощью к правозащитникам. По его словам, 82-летний отец обвинил его и сводного брата Валерия в краже 5 тысяч рублей. Несмотря на оправдания молодых людей, пожилой человек подал заявление в полицию.

Как отметил молодой человек, вечером его отвезли в здание Черноотрожского сельсовета. Около полуночи приехал еще один полицейский с ремнем и электрошокером. Романа привязали к стулу и стали ударять разрядом электрошокера в область паха, требуя сознаться в краже. Затем то же самое проделали с Валерием. Испугавшись возобновления пыток, Роман дал признательные показания.

Когда молодых людей отпустили, то Роман уехал в соседнее село к родственнику и боялся выходить на улицу. Через несколько дней он нанес визит в больницу, где медики зафиксировали травмы и проинформировали о них полицию. Впоследствии к медучреждению оперативно приехал полицейский, который участвовал в избиении, и забрал медицинские документы.

После обращения Романа к правозащитникам телесные повреждения зафиксированы повторно, но уже в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Оренбурге. В настоящее время отдел следственного управления СК России по Оренбургской области ведет проверку по жалобе на пытки. Параллельно Комитет против пыток решил провести своё общественное расследование.