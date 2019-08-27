Москва, , 07:34 — REGNUM

В Москве сегодня, 27 августа, метеорологи обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Однако, по данным Гидрометцентра, небольшой дождь всё-таки возможен, но местами.

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Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона. Температура воздуха в Москве и Подмосковье не превысит +22 °С. А вот ночи будут значительно холоднее — +8…+10 °С. При этом такой температурный прогноз сохранится до конца текущей недели. До +24 °С воздух в Москве может прогреться в воскресенье, 2 сентября.

Ожидается, что сегодня будет дуть северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупреждали москвичей о значительном похолодании. Так, уже 28 августа в Москве температура воздуха опустится до +15 °С. 29 августа в ночные часы будет +5…+7 °С. В в конце недели возможны первые заморозки.

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