Москва, , 07:33 — REGNUM

Конкурс на лучший рецепт домашнего варенья начался в Москве на фестивале «Цветочный джем». Об этом 27 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Почти в каждой семье есть особое варенье, которое готовила мама, тетя, бабушка или еще кто-то из членов семьи. Мы отобрали 31 рецепт, и теперь их авторы будут варить варенье прямо на площадках фестиваля, а помогать им будут профессиональные повара», — заявила заместитель директора по культурно-массовым и международным связям ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.

Кулинарная битва стартовала на площадке фестиваля, расположенной на Матвеевской улице. Итоги подведут 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, соревнование по выбору самого вкусного варенья должно пройти в три этапа. В определении победителя примут участие зрители.

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