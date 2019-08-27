Мегион, Югра, , 07:26 — REGNUM

В югорском Мегионе названа причина обрушения части пятиэтажного дома. Рабочие убрали прежнюю крышу, а новую стропильную систему оборудовали, нарушив при этом технологию работ, говорится на официальном сайте фонда капремонтов Югры.

Обрушение произошло 23 августа в доме на улице Садовая, 16 во время капремонта. Часть крыши упала на входные группы, ещё часть повредила мотоцикл и две автомашины. Люди травм не получили.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения. Также на месте собралась специальная комиссия. Выяснилось, что крышу ремонтировали рабочие компании «СеверСтрой». Уже известно, что подрядчик восстановит за свой счёт крышу, входные группы, парапет, мотоцикл и автомобили.