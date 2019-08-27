Новосибирск, , 07:26 — REGNUM

С начала года в Новосибирской области выявлено 978 незаконных свалок, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

Как уточнили ИА REGNUM в областном Минприроды, ранее в Новосибирской области прошёл рейд, в ходе которого обнаружено около 140 несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. Владельцев земель, где обнаружены свалки, теперь заставят их убрать.

«С начала 2019 года в министерство природных ресурсов и экологии региона поступило 60 обращений, зафиксировано столько же несанкционированных свалок, проведено 16 рейдов, выдано 40 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с регоператором», — уточнили в пресс-службе министерства.

В 2018 году на территории региона было ликвидировано свыше 500 свалок.

Наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами предусматривает административный штраф — на граждан в размере от одной до семи тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.