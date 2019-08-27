Омск, , 07:18 — REGNUM

Квалифицированных врачей на селе удержит только жильё. Об этом, как сообщили ИА REGNUM 27 августа в правительстве Омской области, заявил губернатор региона Александр Бурков.

Уточняется, что Бурков принял участие в выработке предложений для внесения на рассмотрение Госсовета РФ. Заседание пройдёт в октябре.

По словам омского губернатора, проблема кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения является наиболее острой именно в сельской местности. Такая ситуация сохраняется, несмотря на предпринимаемые региональные и федеральные меры. В частности, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплаты составляют 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно. Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и единовременные компенсационные выплаты.

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В Омской области студенты-медики на целевом обучении получают ежемесячные доплаты к стипендии в 3 тысячи рублей. В текущем году на эти цели из областного бюджета направили почти 9 млн рублей.

Бурков отметил, что медики, работающих на схожих должностях в разных регионах, получают разные зарплаты. Поэтому дотационным территориям сложно удержать квалифицированных специалистов.

Важным фактором, позволяющим удерживать врачей на селе, является жильё, убеждён омский губернатор. Оптимальным вариантом решения этой задачи он назвал служебный жилищный фонд. Бурков считает, что необходимо законодательно закрепить финансовые источники создания такого специализированного фонда для медработников.

Омская область объявила о запуске региональной программы формирования специализированного жилищного фонда.

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