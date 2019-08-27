Тяньцзинь, Китай, , 07:14 — REGNUM

В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая разработал меры по оценке кредитных баллов таксистов, которые в свою очередь будут отображаться на специальном световом табло, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Кредитный рейтинг в базисе будет составлять 20 пунктов, и каждый раз, когда водитель будет нарушать стандарты оказания услуг, они будут отниматься. Стандарты базируется на целом ряде аспектов, включая соблюдения закона и правил, тренировка и обучение, а также качество оказываемых услуг.

Водитель такси также может быть награжден баллам за смелые и правильные действия, спасение пассажиров, возврат утерянных вещей, найденных такси и так далее, сообщили В Тяньцзиньской муниципальной транспортной комиссии.

Существует четыре уровня оценки, которые будут проводить ежегодно, а световое табло такси будет отображать пять звезд, три звезды, одну звезду или отсутствие звезд на основании результатов оценки, сообщили в комиссии.

На основании результатов водителям могут быть выписаны штрафные меры, включая приостановку его работы, временное изъятие водительского сертификата для работы в такси, а также аннулирование рабочих квалификаций.

Напомним, что Министерство транспорта Китая в 2018 году обнародовало меры по оценке качества обслуживания такси на фоне растущего социального опасения касательно безопасности перевозок. В целом по стране были ужесточены требования к водителям такси.