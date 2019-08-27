Новосибирск, , 07:13 — REGNUM

Суд смягчил наказание экс-директору НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаилу С.

Напомним, ранее суд приговорил бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Михаила С. за растрату более 10 млн рублей к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на срок два года.

Читайте также: Суд приговорил экс-директора ННИИТО к трём годам колонии за растрату 10 млн

Накануне, 26 августа Новосибирский областной суд смягчил приговор — до 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как пишет «Новая Сибирь», изменению приговора способствовали признание Михаилом С. своей вины и выплата ущерба в размере 10,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, было установлено, что экс-директор ННИТО совместно с соучастником в период с декабря 2014 года по январь 2015 года издал приказ о премировании десяти сотрудников учреждения суммами от 640 тыс. до 4,1 млн рублей. Большая часть средств должна была быть передана ему и его подельнику.