Оренбург, , 07:12 — REGNUM

Из Оренбургской области в Казахстан доставлены более 4 тыс. среднеазиатских черепах. Они выпущены на волю в Арысском массиве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Напомним, 7 июня 2019 года на международном автомобильном пункте пропуска при досмотре грузовика выявили контрабандный живой груз. Черепах перевозили в мешках, которые прятали под свежей капустой. По уточненным данным рыночная стоимость черепах составила почти 7,8 млн рублей.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела о контрабанде животных, занесенных в Международную Красную книгу. Водитель утверждает, что не знал о живом грузе. С заказчиком и собственником товара не знаком.

Читайте ранее в этом сюжете: Партию редких контрабандных черепах вернут из Оренбуржья в Казахстан