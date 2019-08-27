Новосибирск, , 06:59 — REGNUM

Аварийный дом в новосибирском городе Обь, согласно результатам экспертизы, представляет угрозу для жизни жильцов.

Четырёхэтажный дом, в котором проживали больше 140 человек, был признан аварийным ещё несколько лет назад. Однако люди продолжали в нём жить. Несколько недель назад рядом с домом начались строительные работы. По фасаду и фундаменту пошли трещины.

Накануне, 26 августа, глава города Александр Мозжерин, и.о. председателя Совета депутатов города Павел Буковинин, а также члены комиссии по ЧС встретились с жителями многоквартирного дома по ул. Военный городок 110.

Как говорится на сайте администрации Оби, «в соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС принято решение о признании данной ситуации чрезвычайной муниципального характера».