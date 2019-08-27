Новосибирск, 27 августа 2019, 06:59 — REGNUM

Аварийный дом в новосибирском городе Обь, согласно результатам экспертизы, представляет угрозу для жизни жильцов.

Четырёхэтажный дом, в котором проживали больше 140 человек, был признан аварийным ещё несколько лет назад. Однако люди продолжали в нём жить. Несколько недель назад рядом с домом начались строительные работы. По фасаду и фундаменту пошли трещины.

Накануне, 26 августа, глава города Александр Мозжерин, и.о. председателя Совета депутатов города Павел Буковинин, а также члены комиссии по ЧС встретились с жителями многоквартирного дома по ул. Военный городок 110.

Как говорится на сайте администрации Оби, «в соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС принято решение о признании данной ситуации чрезвычайной муниципального характера».

«До жителей данного дома были доведены результаты данной экспертизы и решение комиссии о полном расселении дома. До момента выделения денежных средств собственникам для приобретения квартир или получения компенсации администрация города приняла на себя обязательства по возмещению затрат за арендованное жильё. Кроме того, жителям, которые находятся в пункте временного размещения, будут предложены квартиры маневренного фонда для временного проживания».
Пресс-служба администрации города Обь