Новосибирск, 27 августа 2019, 06:59 — REGNUM
Аварийный дом в новосибирском городе Обь, согласно результатам экспертизы, представляет угрозу для жизни жильцов.
Четырёхэтажный дом, в котором проживали больше 140 человек, был признан аварийным ещё несколько лет назад. Однако люди продолжали в нём жить. Несколько недель назад рядом с домом начались строительные работы. По фасаду и фундаменту пошли трещины.
Накануне, 26 августа, глава города Александр Мозжерин, и.о. председателя Совета депутатов города Павел Буковинин, а также члены комиссии по ЧС встретились с жителями многоквартирного дома по ул. Военный городок 110.
Как говорится на сайте администрации Оби, «в соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС принято решение о признании данной ситуации чрезвычайной муниципального характера».