Новосибирск, , 06:29 — REGNUM

В Новосибирской области будут судить жителя Владивостока — за контрабанду икры и рыбы, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В настоящее время в отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов, т. е. незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере»).Выяснилось, что мужчина приобрел в Дальневосточном регионе морепродукты, которые хотел экспортировать в Казахстан на грузовом автомобиле. В начале ноябре 2018 года он на пункте пропуска «Павловка» пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, расположенном в Карасукском районе, через водителя предъявил товаросопроводительные и санитарно-ветеринарные документы на более 1 тонну икры горбуши и кеты стоимостью 2,4 млн рублей, а также 19,6 тонн рыбы (кета и горбуша) стоимостью 3 млн рублей. При проверке было установлено несоответствие товара и документов. Морепродукты изъяли.

Уголовное дело передано в Карасукский районный суд.