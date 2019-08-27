Владивосток, , 06:26 — REGNUM

Первый раз в первый класс в школы Владивостока пойдут 6 918 учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Приём заявлений от родителей на зачисление в первый класс вёлся во Владивостоке с марта. В первый раз за парты в этом году в столице Дальнего Востока сядут 6 918 учеников. До этого им предстоит принять участие в торжественных собраниях первоклашек, которые состоятся в школах города в конце августа. На собраниях ребята познакомятся со своими первыми учителями.

К 1 сентября во Владивостоке готовы 78 общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год во Владивостоке в ВДЦ «Океан» начнут ребята из амурского Норска. Их школа оказалась затоплена из-за сильного паводка. Специально для них организована смена с 3 по 24 сентября.