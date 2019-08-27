Челябинск, , 06:24 — REGNUM

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов снова отделался судебным штрафом. Такое решение повторно вынес Советский райсуд города, говорится на сайте суда.

Суд

По части 1 статьи 285 УК России, за злоупотребление должностными полномочиями, ему грозило до четырёх лет колонии. Тем не менее судья Алексей Сухой ограничился судебным штрафом. Уголовное дело против Давыдова прекращено.

Отметим, такое решение суда было принято после отмены предыдущего Свердловским областным судом, вынесенного в марте. Как и весной, ходатайство о прекращении дела подал представитель ФСБ.

Напомним, Давыдов был сити-менеджером Челябинска в 2010—2014 годах. Следователи поставили ему в вину то, что одно из муниципальных предприятий переплатило частнику более 10 млн рублей. Однако затем экс-чиновник пошёл на сотрудничество со следствием. Также он возместил ущерб и раскаялся.

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