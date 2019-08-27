Новосибирск, , 06:15 — REGNUM

В Новосибирской области сотрудникам прокуратуры пришлось через суд добиваться, чтобы главы семи сельсоветов обезопасили путь детей к школам и детским садам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее прокуратура проверила исполнение администрациями местных сельсоветов законодательства о безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. В ходе проверки были выявлены нарушения. В частности, вблизи 22 образовательных организаций в 13 муниципальных образованиях отсутствовали светофоры и пешеходные ограждения. Главам муниципальных образований были вынесены представления. В шести из них нарушения устранили. А вот в семи требования прокуратуры проигнорировали.

Тогда ведомство направило иски в суд к администрациям этих сельсоветов — о признании бездействия незаконным. Суд с доводами прокурора согласился и удовлетворил исковые требования.