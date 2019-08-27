Казань, , 05:55 — REGNUM

В честь Дня республики в Татарии на этой неделе будет дополнительный выходной, который работодателям ежегодно рекомендуют установить власти республики. 30 августа, пятница, будет нерабочей, а предшествующий день планируется сокращённым. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтруде РТ.

Рабочий день 29 августа предлагается сократить на один час в честь праздника.

Напомним, 30 августа в Татарии ежегодно отмечают День республики. Канадская община татар в 2019 году планирует необычное поздравление с праздником — Ниагарский водопад будет в этот день в течение 15 минут окрашен в цвета флага Татарии. Понаблюдать за этим можно будет онлайн.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минтруда РФ ранее рассказало о дополнительном выходном в ноябре. Он выпадает на 4 ноября — понедельник, когда вся страна будет отмечать День народного единства. Всего в ноябре для жителей России будет три выходных подряд — со 2 ноября по 4 ноября включительно.