Магнитогорск, Челябинская область, , 05:54 — REGNUM

В Магнитогорске местный житель пойман за азартные игры. Он их незаконно организовал и проводил, сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Преступная деятельность велась в январе-июле. Игры проходили с использованием компьютерного оборудования до тех пор, пока не были пресечены полицейскими.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него. По части 1 статьи 171.2 УК России максимум, что ему грозит — это лишение свободы на два года.