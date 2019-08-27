Нижний Новгород, , 05:05 — REGNUM

В то время как рабочих группы ГАЗ переводят на неполную рабочую неделю, объясняя это проблемами с импортом, возникшими из-за санкций, сам миллиардер Олег Дерипаска радует подписчиков своей страницы в соцсетях фотографиями с отдыха в Греции. Он отмечает, что в августе обычно ездит «в Древнюю Грецию — на раскопки античного города Фанагория», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отдых Олега Дерипаски Принт-скрин страницы Олега Дерипаски в соцсетях

Объявивший в апреле 2019 года флешмоб «Спаси ГАЗ», миллиардер пишет, что «не знаю, где в августе отдыхаете вы, а я обычно езжу в Древнюю Грецию — на раскопки античного города Фанагории»:

"Каждый сезон археологи находят там что-нибудь интересное — через тысячелетия устанавливают связь с людьми, государствами, цивилизациями, которых больше нет».

Напомним, в конце августа 2019 года стало известно, что с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года группа ГАЗ переведёт своих сотрудников из-за проблем на четырехдневную рабочую неделю. В автоконцерне меру называют временной и превентивной, чтобы избежать проблем. Отменить её могут раньше заявленного срока, если на рынке стабилизируется ситуация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Дерипаску включили в санкционный список США. После этого, он начал заявлять, что многие контракты из-за санкций перестали работать. Он также выразил готовность отказаться от контроля над компанией, если это поможет ситуации. Весной 2019 года к российскому правительству обратился гендиректор автоконцерна Вадим Сорокин, попросивший о господержке на 30 млрд рублей, мотивируя тем, что иначе уже к концу 2019 года компанию ждёт дефолт и спад на 40% по объёмам производства. На это чуть позже вице-премьер РФ Дмитрий Козак заметил, что помощь возможна «в пределах разумного». Спустя месяцы на предприятиях группы прокатилась волна флешмоба в поддержку, а под зданием посольства США в Москве прошли митинги против санкций. В них участвовали рабочие ГАЗ.

Для справки: холдинг «ГАЗ» Олега Дерипаски включает 13 заводов в восьми регионах России, в том числе и в Нижнем Новгороде, где находится и штаб-квартира.

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