Пекин, , 04:00 — REGNUM

Китайско-австралийский писатель Ян Хэнцзюнь обвинён властями Китая в шпионаже, сообщает 27 августа 9News.

Уточняется, что Хэнцзюня подозревают в шпионаже в пользу Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хэнцзюнь, гражданин Австралии, был задержан в Китае в начале года. В середине июля он был арестован. Австралийские власти заявили, что Хэнцзюня, если его арестовали по политическим мотивам, китайская сторона должна освободить.

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