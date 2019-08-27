Орхус, Дания, 27 августа 2019, 03:52 — REGNUM
В датском городе Орхус фигурки людей на светофорах заменили на фигурки викингов, сообщает агентство Associated Press.
Сообщается, что администрация таким образом решила напомнить жителям города о его истории. Уже в городе заменены 17 сигналов светофора. На красном и зеленом сигнале светофора изображен викинг с топором и щитом, однако в шлеме без рогов, так как не существует доказательств наличия рогов на шлемах викингов.
Отмечается, что подобные сигналы заменят на светофорах вокруг исторического центра города. Орхус был основан викингами в 8-м веке и сразу стал одним из значимых портов.