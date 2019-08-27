Вашингтон, , 03:24 — REGNUM

Первая леди США Меланья Трамп не встречалась с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако осведомлена о деталях переговоров с северокорейским лидером ее супруга Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря, президент США Дональд Трамп «рассказывает своей жене о своих отношениях с Ким Чен Ыном, включая детали». Поэтому американский президент считает, что Меланья «знакома» с лидером КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в ходе саммита G7 во Франции заявил, что его супруга Меланья «знакома» с Ким Чен Ыном. Он также подчеркнул, что КНДР «имеет огромный потенциал».