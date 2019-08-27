Купертино, США, , 02:30 — REGNUM

Средства для борьбы с последствиями пожаров в Латинской Америке намерен выделить глава Apple Тим Кук, написал он в Twitter.

«Apple выделит средства, чтобы сберечь биологическое разнообразие и восстановить леса Амазонки в Латинской Америке», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр охраны окружающей среды Бразилии Рикардо Саллес заявил, что приветствует любую помощь, которую предложат страны для борьбы с пожарами.

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