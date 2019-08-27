Оклахома-сити, США, 27 августа 2019, 02:14 — REGNUM
Компания Johnson & Johnson признана виновной в содействии опиоидному кризису в США, сообщает Reuters.
Соответствующее решение принял суд в штате Оклахома (США) 26 августа. Компания приговорена к штрафу в $572 млн.
Johnson & Johnson обвинили в том, что она, распространяя анальгетики, участвовала таким образом в опиоидном кризисе, который произошёл в Оклахоме. Компания объявила, что подаст апелляцию на этот вердикт.
Напомним, иск в суд Оклахомы против Johnson & Johnson подписали несколько тысяч человек.
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