Мехико, , 02:03 — REGNUM

Протесты в Мексике проходят с целью привлечь внимание властей к проблеме детей, страдающих онкологическими заболеваниями, передаёт Noticias MVS.

Так, 26 августа родители онкобольных провели акцию протеста около международного аэропорта Мехико. Они потребовали, чтобы мексиканское правительство выделило деньги на приобретение необходимых для лечения препаратов.

Отмечается, что манифестанты пригрозили правительству новыми акциями протеста. Работа воздушной гавани продолжается.

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