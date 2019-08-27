Каракас, , 01:36 — REGNUM

Мигранты из Венесуэлы перекрыли мост Румичака между Эквадором и Колумбией, сообщает EFE.

В результате пограничный пункт между этими странами оказался заблокирован.

Уточняется, что таким образом они выразили своё несогласие с визовой политикой Кито для венесуэльцев. В акции участвуют несколько сот человек.

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Напомним, 26 августа вступило в силу решение эквадорских властей о введении виз для граждан Венесуэлы.

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