Санкт-Петербург, , 01:19 — REGNUM

Состояние 12-летней жительницы Санкт-Петербурга Алисы, которая пострадала в бассейне в городе Бодрум (Турция) 18 августа, остаётся тяжёлым, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

По словам врачей из Санкт-Петербурга Владимира Копылова и Михаила Русака, находящихся в турецкой больнице вместе с ребёнком, Алиса пока будет находиться на лечении в Турции, чтобы её состояние не ухудшилось из-за перелёта. Такое решение приняли родители девочки.

Как лечить ребёнка, в основном решают турецкие врачи, так как «турецкая сторона действует согласно местным медицинским протоколам». Российские врачи выступают в качестве консультантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несчастье с Алисой произошло 18 августа 2019 г. Её руку затянуло в трубу в бассейне. Ребёнок впал в кому, так как провёл под водой около пяти минут.

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