Мехико, , 01:08 — REGNUM

Мексиканская правительственная программа по защите журналистов и гражданских активистов явно нуждается в финансировании и не способна защитить работников СМИ, заявил верховных комиссар ООН по правам человека в Мексике, сообщает агентство Reuters.

Он заявил, что приверженность властей Мексике защите журналистов и гражданских активистов еще нужно доказать, так как за последний год выросло число погибших насильственной смертью работников СМИ в стране. Подчеркивается, что в Мексике также выросло и общее число убийств и продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа тело мексиканского журналиста Невита Кондеса было обнаружено в муниципалитете Теджупилко в Мексике. На теле погибшего были обнаружены ножевые ранения, ведется расследование.

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