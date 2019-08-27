Нижний Новгород, , 00:54 — REGNUM

Большому гидрографическому катеру, который в будет спущен на воду с завода «Нижегородский теплоход», присвоено имя Николая Ивашинцова, — сообщает пресс — служба администрации Костромской области.

Контр-адмирал, известный гидрограф, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук, кавалер высоких орденов, автор ряда ученых работ, в том числе «Русские кругосветные путешествия с 1803 по 1849 г.», посвятивший 15 лет изучению Каспийского моря, был уроженцем Буйского уезда Костромской волости.

Теперь стальное однопалубное самоходное судно для съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах, навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций будет названо его именем. Военное научно-исследовательское судно предназначено для службы в Военно-морском флоте России.

Спуск катера на воду запланирован на конец года.