Вашингтон, , 00:20 — REGNUM

К смертной казни потребовал приговорить стрелка из города Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) Роберта Боуэрса федеральная прокуратура Штатов, передаёт NBC.

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Напомним, жертвами стрельбы, которую открыл Боуэрс 27 октября 2018 г. в синагоге Tree of Life, стали 11 человек. Были также ранены шесть человек. Мотивом Боуэрса был антисемитизм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над Боуэрсом начался только 12 августа 2019 г., так как подозреваемый был ранен во время инцидента. Виновным он себя не признаёт.

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