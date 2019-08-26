Афины , , 22:31 — REGNUM

В Греции введён временный запрет на полёты вертолетов в районе города Галата после крушения вертолёта с российскими гражданами возле острова Порос. Об этом сообщило 26 августа управление гражданской авиации страны.

Согласно распоряжению ведомства, на ближайшие три месяца запрещаются полёты, посадки и взлёты вертолётов в районе Галаты. Исключение предусмотрено только для полётов военной авиации и вертолётов экстренных служб.

Уточняется, что данная мера введена в связи с проведением расследования для установления точных причин аварии вертолёта, произошедшей на минувшей неделе. В случае если расследование не будет завершено в трёхмесячный срок, ограничения могут быть продлены.

Напомним, 20 августа частный вертолёт Agusta A-109 потерпел крушение в море по пути из Галаты в афинский аэропорт «Элефтериос Венизелос». Вертолёт задел линию электропередачи и упал в море. В результате погибли трое находившихся на борту: пилот и двое пассажиров — граждан России. Одним из погибших оказался российскийбизнесмен, создатель первого частного Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов.

Читайте также: При крушении вертолёта в Греции погиб российский меценат Михаил Абрамов

Читайте ранее в этом сюжете: Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции