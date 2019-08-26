Кишинёв, , 21:33 — REGNUM

С 22 по 25 августа в Молдавию съехались правнуки победителей в Великой Отечественной войне на Международный слет «Внуки Победы. Кишинев». Вместе с местными волонтерами участники слета посетили памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Республики Молдова от немецко-фашистских захватчиков, и лично организовали и провели различные встречи и акции. Обмен опытом и живое общение стали отправной точкой развития Международной волонтерской команды 75-летия Победы в Молдавии.

Волонтеры Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с его 99-летием. Михаил Денисович Геженко получил в подарок от добровольцев самовар и конверт с душевными поздравлениями от людей из разных регионов России. Во время общения ветеран и участники слета поговорили о тех непростых временах, которые пережил Михаил Денисович, и том, как живет он сейчас.

«Соберите все силы, как смогли мы тогда, и не роняйте Россию ни за что, никогда! На минуты представьте, что за спиной Сталинград. Не отступайте в своих хороших намерениях, идите до конца, потому что фашизм сейчас маскируется. Будьте осторожны, верьте тому, что ближе к вам, и тогда вы победите», — дал наставления молодежи Михаил Денисович.

Также Волонтеры Победы помогли местным добровольцам в благоустройстве памятных мест в Молдавии. Общими силами была приведена в порядок стела в селе Иванча и убрана близлежащая к нему территория.

«Я очень рада, что представилась такая возможность побывать в местах боевой славы своего деда, и самое главное, показать эти места сыну. Знаете, быть внучкой Героя — это своего рода ответственность. Я должна сохранить память о нем, его награды, его наследие. Хранить историю — наша общая задача», — поделилась Ирина Милешина, участница слета «Внуки Победы. Кишинев», внучка героя Советского Союза, освобождавшего Молдавию, Талипа Латыповича Нуркаева.

23 августа в Российском центре науки и культуры города Кишинева состоялась интеллектуальная игра «РИСК». Волонтеры Победы помогли жителям и гостям столицы Молдавии проверить свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Принять участие смогли активисты школ и ВУЗов не только Кишинева, но и области.

С приветственным словом обратился заместитель руководителя Российского центра науки и культуры в Кишиневе Андрей Геннадьевич Киберев: «Мы собрались в преддверии такой памятной даты, как 75-летие освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков, чтобы сохранить ту память, которую завоевали наши деды, и не дать её забыть. Хотелось бы поблагодарить «Волонтеров Победы» за то, что они проводят такие мероприятия и не дают переписывать нашу с вами историю».

«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» — это интеллектуально-развлекательное командное соревнование. Вопросы потребовали от участников не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. Игра в интересной досуговой форме познакомила жителей и гостей Кишинева с важными историческими фактами Великой Отечественной войны, в том числе освобождения Молдавии.

Владимир Будеско — участник — из Кишинева отметил: «Игра оказалась очень интересной. Такие форматы мы еще не встречали. Вопросы были разноплановые, и мы всей командой проявили не только знания истории, но и подключили логическое и креативное мышление, что и привело нас к победе».

Организаторами интеллектуального соревнования «РИСК» в Кишиневе стали ВОД «Волонтеры Победы», Национальный координационный комитет «Победа», Общественная организация «Русский историко-патриотический клуб» и Ассоциация интеллектуальных игр Республики Молдова.

На возложении возле мемориала «Вечность» в Кишиневе Внуки Победы встретились с Президентом Молдавии Игорем Николаевичем Додоном. Президент поблагодарил волонтеров за визит и их работу по сохранению исторической памяти и развитию международного добровольческого сотрудничества.

Также добровольцы приняли участие в открытии поклонного креста в честь командира отделения 352-й отдельной разведывательной роты 295-й стрелковой дивизии 31-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта старшего сержанта Д.Е.Крижановского, закрывшего собою амбразуру вражеского ДОТа. Там Волонтеры Победы подарили Игорю Николаевичу фирменный рюкзак Движения. На открытии мемориала с Президентом Молдавии присутствовал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В конце своего пребывания в Молдавии волонтеры встретились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Гладковым и родственниками Михаила Степановича Суетнова для вручения книги «Лица Победы». В книге собраны истории подвигов тех, кто защищал Родину во время войны 1941−45 годов, в том числе Павла Васильевича и Михаила Степановича.

«Внуки Победы» — это проект Движения «Волонтеры Победы», запущенный в июле 2018 года. Цель проекта — привлечение потомков участников героических сражений к волонтерскому сопровождению ключевых юбилейных событий, посвященных освобождению крупнейших городов.

Первые «Внуки Победы» стартовали в рамках мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Участниками Слета стали 20 добровольцев, чьи предки сражались на Курской дуге.

В мае 2019 года Внуки Победы собрались в Севастополе для помощи в проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году добровольцы из разных стран смогут прикоснуться к месту подвига своего предка — участника Великой Отечественной и Второй мировой войны, приняв участие в слетах в Кишиневе и Белграде.

Международный слет «Внуки Победы. Кишинев» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.