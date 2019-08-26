Сургут, Югра, , 20:49 — REGNUM

В Сургуте осуждён гражданин Киргизии, который нелегально пересёк государственную границу России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

В июне 2015 года суд запретил ему въезд в Россию на пять лет и постановил депортировать. Однако в декабре 2016 года он всё же въехал в Россию, изменив свои имя и фамилию. Но спустя некоторое время был пойман.

По части 2 статьи 322 УК России ему грозило лишение свободы на срок вплоть до четырёх лет. Но суд Сургута ограничился тем, что назначил ему пребывание в колонии-поселении в течение семи месяцев.