Москва, , 19:45 — REGNUM

Порошок, обнаруженный у заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева в столичном аэропорту «Внуково», является медицинским средством. Об этом он сам рассказал, давая пояснения в связи с инцидентом, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, всего было обнаружено около 116 граммов лекарственного средства, предназначенного для отца прокурорского работника, который страдает тяжелым заболеванием. О том, что это медицинский препарат, стало известно после экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, Хучиев был задержан сегодня, 26 августа, в аэропорту города Москвы, откуда он должен был вылететь в аэропорт ингушского города Назрань. По поведению служебных собак сотрудники службы безопасности предположили, что у него в кармане находится наркотическое вещество.

Также по теме: Зампрокурора Шатойского района Чечни задержали в аэропорту «Внуково» — СМИ

Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца. Остается непонятным, почему оно находилось в пакете без упаковки и маркировки.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Чечни прокомментировал задержание своего брата в Москве