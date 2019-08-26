Ашхабад, , 19:30 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о награждении золотыми цепочками от имени главы государства победителей песенного конкурса «Yanlan, Diyarym!» («Пой, мое Отечество!»). Об этом сообщила пресс-служба президента.

Победителями мероприятия стали шесть молодых исполнителей: столичная артистка Гурбанджемал Ораздурдыева, музыкальный руководитель дома культуры Гараджа Гараджаев из Балканской области, участник танцевального ансамбля Амангелди Эсенмырадов из Марыйской области, военнослужащий Аллаберди Аманов из Дашогузской области, студент школы искусств Чарыгелди Атабаллыев из Ахалской области и студентка школы искусств Гульджемал Тайлыева из Лебапской области.

Отметим, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сам также является автором и исполнителем ряда музыкальных композиций и текстов песен.

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