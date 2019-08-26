Махачкала, , 19:08 — REGNUM

Около 200 лжепенсионеров и лжеинвалидов обнаружено в Дагестане в рамках деятельности прокуратуры по выявлению незаконных начислений пенсионных выплат. Цифра не окончательная, работа в данном направлении продолжается, пишет 26 августа РИА Новости.

В надзорном органе отметили, что в поле зрения правоохранителей находятся не только рядовые граждане, но и должностные лица Пенсионного фонда Дагестана и их уполномоченных органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях на незаконном оформлении пенсии в Дагестане попался 28-летний заместитель главы села Кулецма Левашинского района. Он «состарил» себя на 34 года, подделав паспорт, и завел трудовую книжку с записью о многолетней работе в колхозе. Размер незаконно полученной чиновником пенсии превысил 150 тысяч рублей.

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