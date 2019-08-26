Москва, , 18:43 — REGNUM

Четвёртый этап проверки системы электронного голосования в Москве пройдёт 28 августа, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Вопрос, на который ответят участники очередного тестирования, касается благоустройства районов, в которых проживают избиратели. Москвичей попросят выбрать приоритетное направления для развития в этой сфере — парковочное пространство или парки и зеленые насаждения.

При помощи проверок разработчики и организаторы голосования узнают, насколько корректно работает система.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее провели три проверки системы электронного голосования.

Впервые эта технология будет применена на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

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