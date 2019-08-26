Грозный, , 18:35 — REGNUM

Целый поселок для семей с небольшими доходами сдали в чеченском селении Майртуп в Курчалоевском районе. Жителями поселка стали 18 малоимущих семей, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Дома для них построены на средства, выделенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ранее ставшие новоселами семьи проживали в ветхих строениях советских времен. Теперь им предоставлено благоустроенное жилье, общая площадь каждого дома 120 кв. м.

Принявший участие в торжественной церемонии открытия поселка глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил руководителя фонда Аймани Кадырову и сообщал, что улица, на которой построены дома, названа в честь сотрудника правоохранительных органов Хамзата Эльдарова, который погиб при исполнении служебных обязанностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года получили новые квартиры бывшие жильцы бараков в Старом поселке Старопромысловского района Грозного. Жилье было приобретено также на средства РОФ имени Ахмата Кадырова.